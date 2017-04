Mutter bewusstlos: Bub (11) stoppt führerlosen Pkw

Wahre Heldentat eines erst elfjährigen Burschen am Palmsonntag in Tirol! Als seine Mutter (42) am Steuer ihres Pkw plötzlich bewusstlos wurde, griff ihr Sprössling aus Igls bei Innsbruck vom Beifahrersitz aus beherzt ins Lenkrad, zog die Handbremse und brachte das "Geisterauto" somit zum Stillstand.