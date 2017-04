"Mutter aller Bomben" über Afghanistan abgeworfen

Die "Mutter aller Bomben" sei von einem MC- 130 Kampfbomber über der ostafghanischen Provinz Nangarhar abgeworfen worden, teilte ein Pentagon- Sprecher mit. Ziel des Angriffs waren Höhlenverstecke von IS- Kämpfern. Auf diese Weise sollte die Gefahr für die amerikanischen und afghanischen Soldaten in der Region minimiert und der Schaden bei den Terroristen maximiert werden. Die Bombe soll nach ihrer Entwicklung 2003 laut US- Medienberichten bisher noch nie bei tatsächlichen Kampfhandlungen eingesetzt worden.

Bombe enthält 8480 Kilogramm Sprengstoff

Die GBU- 43/B der Air Force ist die größte konventionelle Fliegerbombe im Arsenal der US- Streitkräfte. Als Sprengkopf wird der BLU- 120 verwendet. Dieser enthält 8480 Kilogramm Sprengstoff und entwickelt eine nominelle Sprengkraft von elf Tonnen TNT- Äquivalent. Ihr Stückpreis lag 2009 bei 14,6 Millionen US- Dollar.

Foto: Eglin Air Force Base

Die Erklärung des Pentagons:

Noch keine Meldungen über etwaige Schäden

Die US- Streitkräfte seien derzeit dabei, den Schaden zu beurteilen. Die Rebellen verstärkten derzeit ihre Verteidigungslinien mit improvisierten Sprengkörpern, Tunnels und Bunkern, hieß es. "Dies ist die richtige Munition, um diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen und das Momentum unserer Offensive gegen den IS zu erhalten", zitiert das Pentagon den Kommandeur der US- Truppen in Afghanistan, General John Nicholson.