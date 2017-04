Mutiger Wirt stellt Einbrecher mit Besen

Der Vorfall hatte sich bereits im März ereignet. "An jenem Tag verließ eine größere Gesellschaft gegen 22 Uhr unser Lokal. Nur meine Lebensgefährtin Annett und ein Bekannter waren noch in der Gaststube", erinnert sich der Wirt. Ein eigenartiges Geräusch, ein "Knacksen", machte ihn stutzig. Ihm war sofort klar, da stimmt etwas nicht.

Martin Fandl griff zum Besen, um sich gegen die Einbrecher wehren zu können. Foto: Christian Schulter

"Packte den Fremden am Jackenkragen"

"Bewaffnet" mit einem Besen sah der Lokalchef im Haus nach. "Zuerst fiel mir auf, dass die Eingangstür offenstand. Dann entdeckte ich in meinem Arbeitszimmer im Obergeschoß aufgerissene Kästen und Laden", schildert Martin Fandl. Plötzlich stand ein Einbrecher vor ihm: "Ich packte den Fremden sofort am Jackenkragen und brachte ihn in die Gaststube, wo Annett und unser Bekannter auf ihn aufpassten. Gewehrt hat er sich nicht."

Martin Fandl mit Lebensgefährtin Annett Foto: Christian Schulter

Mit dem Besen in der Hand ging Fandl danach vor das Gasthaus. Dort traf er auf die Komplizen - einen Mann und zwei Frauen, die in einem roten Kleinwagen saßen. "Da kamen auch schon die alarmierten Polizisten und schritten ein", so der Wirt. Das Quartett - zwei Täter waren wegen Einbrüchen bereits amtsbekannt - wurde abgeführt.

Karl Grammer, Kronen Zeitung