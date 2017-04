Mutiger Wirt entlarvt Opferstockdieb in Salzburg

Das Gasthaus "Zur Post" ist in Hof eine Institution und wie in ländlichen Gemeinden üblich, befindet es sich als zentrale Anlaufstelle für alle Hungrigen unmittelbar neben der Kirche. Kein Wunder also, dass viele Kirchgänger sonntags dort einkehren. Und der Wirt Anton Elsenhuber (35) kennt seine Gäste.

"Deswegen ist mir auch der südländisch aussehende junge Mann aufgefallen, der schon seit der Vorweihnachtszeit fast jeden Donnerstag und Freitag zur Kirche kam. Er war immer nur kurz drin und ging dann wieder weg", schildert Elsenhuber.

Pfarrkirche Hof: Hier schlug der Dieb zu. Foto: www.neumayr.cc

Immer wieder Gelddiebstähle

Auch seiner Schwiegermutter Elisabeth Mayer, die das Gasthaus gemeinsam mit ihrem Mann bis 2006 führte, war der seltsame Mann aufgefallen. Dass er nicht nach Hof gehörte, war klar. "Vor knapp zwei Wochen haben wir dann von der Polizei erfahren, dass es in jüngster Zeit immer wieder zu Gelddiebstählen aus dem Opferstock in der Kirche kam", sagt Elsenhuber. Er und seine Schwiegermutter dachten sofort an den fremden Mann.

"Vergangenen Donnerstag ist meine Schwiegermutter gekommen und hat gemeint, der Mann ist gerade wieder in die Kirche gegangen. Ich bin gleich rübergelaufen. Aber da kam er schon wieder raus. Offenbar war die Kirche nicht leer."

1500 Euro erbeutet

Elsenhuber beschloss dem Verdächtigen nachzugehen. Der Fremde hatte mehrere Hundert Meter weiter bei der Hauptschule geparkt. "Sein Auto hatte ein rumänisches Kennzeichen. Ich habe es notiert und gleich der Polizei durchgegeben. Der Mann ist auf die Bundesstraße runter Richtung Salzburg gefahren."

Die Polizei konnte den Rumänen (36) beim Kreisverkehr stoppen. Wie sich herausstellte, dürfte er der Opferstockdieb sein. Seine mutmaßliche Komplizin (31) saß auch im Wagen. Insgesamt hat der Rumäne 1500 Euro erbeutet. Sein Motiv: Spielschulden.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung