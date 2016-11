Mutiger Pfarrer nimmt Feuerteufel ins Visier

Der Geistliche Thomas Lackner ist für seine Barmherzigkeit bekannt, doch geht es um kriminelle Machenschaften, versteht der Pater keinen Spaß. So hatte er in Maria Enzersdorf in Niederösterreich persönlich einen Opferstock- Dieb in die Flucht geschlagen. Zudem legte Lackner in "Pater Brown"- Manier mit einer installierten Überwachungskamera einem weiteren Opferstock- Langfinger das Handwerk.

Fünf Brandstiftungen in kürzester Zeit

Jetzt hat der Geistliche mit dem kriminalistischen Spürsinn einen noch unbekannten Feuerteufel im Visier. Dieser hat im WC der beliebten Wallfahrts- Basilika in Frauenkirchen unweit des Neusiedler Sees einen Brand gelegt.

Pater Thomas vor der abgefackelten Toilette Foto: Reinhard Judt

"Die wollten sogar die Krippe abfackeln", so Pater Thomas ungläubig zur "Krone". Insgesamt war dies der fünfte Brand in kürzester Zeit in der Gemeinde. Zuletzt brannte der Mistkübel auf der Toilette des Friedhofs. Die Ermittlungen laufen.