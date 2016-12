"Musterprofi" Ulmer verlängert bei Salzburg

"Ich finde hier bei Salzburg die besten Möglichkeiten vor, um mich weiterzuentwickeln", so der mittlerweile 31- jährige Ulmer. "Außerdem sind wir regelmäßig international dabei. Deswegen freut es mich sehr, weiter bei diesem Klub spielen zu dürfen." Ulmer hat mit den Bullen bereits sechs Meistertitel und vier Cup- Siege errungen. "Aber mein Ziel ist es weiterhin, international zu spielen", so Ulmer. Damit ist wohl der Einzug in die Champions League gemeint, der Salzburg bisher neunmal verwehrt geblieben ist.

Vorzeigeprofi

Christoph Freund ist von Ulmer jedenfalls angetan. "Wir freuen uns zwar, dass wir immer wieder gute junge Spieler ausbilden, aber ohne routinierte Spieler funktioniert das nicht. Und dabei ist Andi ein absoluter Vorzeigeprofi. Deswegen war die Vertragsverlängerung mit ihm der logische Schritt."