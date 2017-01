Muslima erfindet Attacke: Experte analysiert Motiv

Jener jungen Muslima (14), die am Montag fälschlicherweise behauptet hatte, von einer Frau in Wien- Döbling attackiert und in einer S- Bahn- Station auf die Gleise gestoßen worden zu sein, tue der Vorfall leid, wie Polizeisprecherin Irina Steirer bekannt gab. Da sich das Mädchen aber über die Gründe für ihr Handeln in Schweigen hüllt, analysierte der Leiter der Wiener Uniklinik für Psychiatrie, Siegfried Kasper, für krone.at mögliche Tatmotive: Er erkennt darin etwa eine Aktion zur Identitätsfindung. "Möglicherweise ging es darum, sich mit einer Gruppe zu identifizieren und sagen zu können: 'Wenn ich das tue, dann bin ich jemand.'"