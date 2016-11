Murray und Nishikori siegen im Schongang

Zuvor hatte Kei Nishikori im ersten Spiel der Gruppe "John McEnroe" einen überraschend glatten Auftaktsieg gefeiert. Der als Nummer 5 gesetzte Japaner ließ dem als Nummer drei gereihten US- Open- Sieger Stan Wawrinka keine Chance, nach nur 67 Minuten verließ der Asiate den Center Court als 6:2- 6:3- Sieger.

"Ich habe mich sehr wohlgefühlt und habe vom ersten Game an sehr gut gespielt. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben", sagte Nishikori. Allerdings weiß der Japaner auch, dass Wawrinka doch recht weit von seiner Topform agierte. Davon zeugen u.a. auch 31 unerzwungene Fehler in so einem kurzen Match. "Er hat nicht sein bestes Tennis gezeigt und hat viel verschlagen. Ich habe die Möglichkeit gesehen und habe versucht, sehr aggressiv zu spielen", erklärte Nishikori.

Foto: AP

Der 26- Jährige ist zum dritten Mal bei den ATP- Finals dabei und hat 2014 schon einmal das Semifinale erreicht, Wawrinka hat zog bei seinen drei bisherigen Auftritten in der O2- Arena 2013, 2014 und 2015 jeweils ins Halbfinale ein.

Für Nishikori war es im siebenten Aufeinandertreffen mit dem Weltranglisten- Dritten der dritte Erfolg. Der Japaner hat beim ATP- Saisonfinale die Möglichkeit, das Jahr als Nummer drei der Welt zu beenden. Auch Wawrinka und der Leader der Gruppe "Ivan Lendl", Milos Raonic, kämpfen um diese Position. "Ich denke nicht zu viel über das Ranking nach, aber es wäre schön, wenn ich das Jahr als Vierter oder Dritter beenden könnte. Ich sehe eine gute Chance dafür, wenn ich gut spiele, und das ist eines meiner Ziele diese Woche", stellte der Japaner fest.

Am Mittwoch treffen Andy Murray und Kei Nishikori aufeinander, die andere Partie bestreiten Stan Wawrinka und Marin Cilic.