Murray triumphiert in der Wiener Stadthalle!

In der laufenden Saison hat Murray damit bereits seinen siebenten Titel gewonnen - er steuert weiter in Richtung Nummer eins der Welt zu. Denn der Schotte hat mit den 500 Zählern in Wien den Rückstand auf Weltranglisten- Leader Novak Djokovic auf 915 Punkte verringert. Sein großes Ziel, den Serben per Saisonende zu überholen, ist damit wieder ein Stück näher gerückt. Murray nimmt für den zweiten Wien- Titel, den ersten hatte er noch in der ATP- 250er- Kategorie gewonnen, neben den Punkten einen Siegerscheck in Höhe von 428.800 Euro (brutto) mit. Tsonga darf sich mit 201.380 Euro, 300 Zählern und seinem ersten Saison- Endspiel trösten.

Alle Wien- Einzel- Endspiele seit 2000 im Überblick

2000 - Tim Henman (GBR) - Tommy Haas (GER) 6:4, 6:4, 6:4

2001 - Tommy Haas (GER) - Guillermo Canas (ARG) 6:2, 7:6, 6:4

2002 - Roger Federer (SUI ) - Jiri Novak (CZE) 6:4, 6:1, 3:6, 6:4

2003 - Roger Federer (SUI) - Carlos Moya (ESP) 6:3, 6:3, 6:3

2004 - Feliciano Lopez (ESP)- Guillermo Canas (ARG) 6:4, 1:6, 7:5, 3:6, 7:5

2005 - Ivan Ljubicic (CRO) - Juan Carlos Ferrero (ESP) 6:2, 6:4, 7:6

2006 - Ivan Ljubicic (CRO) - Fernando Gonzalez (CHI) 6:3, 6:4, 7:5

2007 - Novak Djokovic (SRB) - Stanislas Wawrinka (SUI) 6:4, 6:0

2008 - Philipp Petzschner (GER) - Gael Monfils (FRA) 6:4, 6:4

2009 - Jürgen MELZER (AUT) - Marin Cilic (CRO) 6:4, 6:3

2010 - Jürgen MELZER (AUT) - Andreas HAIDER- MAURER (AUT) 6:7(10), 7:6(4), 6:4

2011 - Jo- Wilfried Tsonga (FRA) - Juan Martin del Potro (ARG) 6:7(5), 6:3, 6:4

2012 - Juan Martin Del Potro (ARG) - Grega Zemlja (SLO) 7:5, 6:3

2013 - Tommy Haas (GER) - Robin Haase (NED) 6:3, 4:6, 6:4

2014 - Andy Murray (GBR) - David Ferrer (ESP) 5:7, 6:2, 7:5

2015 - David Ferrer (ESP) - Steve Johnson (USA) 4:6, 6:4, 7:5

2016 - Andy Murray (GBR) - Jo- Wilfried Tsonga (FRA) 6:3, 7:6(6)

Marach verpasst zweiten Wien- Doppel- Titel

Bereits am frühen Nachmittag hätte Oliver Marach beinahe seinen zweiten Doppel- Titel in Wien nach 2009 gefeiert. Doch der 36- jährige Steirer unterlag vor rund 6000 Zuschauern in der Wiener Stadthalle an der Seite des Franzosen Fabrice Martin nach 102 Minuten dem als Nummer vier gesetzten Duo Lukasz Kubot/Marcelo Melo (POL/BRA- 4) mit 6:4, 3:6, 11:13. Im Match- Tiebreak vergaben Marach/Martin zunächst eine 4:1- Führung und gerieten 4:7 in Rückstand. Nach vier abgewehrten Matchbällen erarbeiteten sie sich bei 11:10 einen Matchball.

"Wenn es so eng ist, tut es immer weh. Bei uns fehlen ein paar Dinge. Man muss sagen, Lukasz hat die Partie für sie rausgerettet, der hat sehr gut gespielt", zollte Marach seinem ehemaligen Doppelpartner Lob. Das Siegerpaar teilt sich einen Scheck über 126.400 Euro und darf sich über 500 Punkte für das ATP- Ranking freuen. Marach/Martin teilen sich 59.720 Euro und gewannen 300 Punkte.

Fabrice Martin und Oliver Marach Foto: GEPA

Für Marach bleibt es damit bei bisher 15 Doppel- Turniersiegen auf der Tour in insgesamt 33 Finali. "Nichtsdestotrotz war es eine sehr gute Woche. Wir haben zwei sehr gute Doppel- Teams geschlagen", meinte Marach. Noch ist nicht klar, ob Marach und Martin, die mit einem Titel in Wien im Race sogar auf Platz 10 vorgestoßen wären, auch 2017 zusammen spielen. "Wir werden besprechen, ob wir beide dazu bereit sind, ein paar Dinge zu ändern. Wir können sehr gut spielen, aber es ist noch so viel Luft nach oben, was wir verbessern können", hofft Marach.