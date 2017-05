Mumien in Ägypten als "Nachricht der Vorfahren"

Ägyptische Archäologen haben südlich von Kairo mindestens 17 Mumien entdeckt. Die menschlichen Überreste seien in einem Gewölbe des Dorfes Tuna al- Gabal etwa 260 Kilometer südlich der Hauptstadt gefunden worden, teilte Antikenminister Chaled al- Anani am Samstag mit. Einige von ihnen seien noch vollständig intakt. Es handle sich aber nicht um die Leichname von ehemaligen Königen, hieß es. Zudem seien Särge aus Stein und Ton, antike Inschriften und auch Tiergräber in den drei Kilometer langen unterirdischen Katakomben gefunden worden.