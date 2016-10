"Multikulti- Gutmenschen zum Scheitern verurteilt!"

Laut Strache habe die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, aber auch die österreichische Regierung die "unverantwortliche Völkerwanderung nach Europa mitverursacht und zu verantworten". Eine der Gefahren der "Völkerwanderung" seien laut Strache die islamistisch- terroristischen Akte gegen die europäische Bevölkerung. "Wer das nicht auf dem Radarschirm hat und als laufende und sich zuspitzende Bedrohung erkennt, sollte keine politische Position bekleiden, Herr Kern!", schrieb Strache weiter.

Strache: "Mehrheitsgesellschaft in Europa ernsthaft in Gefahr"

Europa sei laut den Worten des FPÖ- Chefs seit längerer Zeit im Fokus islamistischer Terroristen. "Es drohen leider auch in Europa Religions- und Bürgerkriege zwischen Muslimen und Nicht- Muslimen. Die Mehrheitsgesellschaft in Europa ist ernsthaft in Gefahr. Es entstehen gefährliche Gegen- und Parallelgesellschaften. Solidarität und Toleranz schwinden", so Strache.

Auslöser für den offenen Brief war ein Wut- Posting Kerns wegen Straches "Rede zur Lage der Nation aus freiheitlicher Sicht" am Montag, in der der FPÖ- Chef von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Österreich sprach. "HC Strache hält in Österreich 'einen Bürgerkrieg mittelfristig für nicht unwahrscheinlich'. Und bezieht daraus die Rechtfertigung jedmöglicher politischer Mittel. Und das bei einer Rede anlässlich unseres Nationalfeiertages!", zeigte sich Kern empört. Auf Facebook wurde Kerns Posting innerhalb von zwölf Stunden rund 12.500- mal gelikt, 1700- mal geteilt und 500- mal kommentiert.

Mitterlehner: "Aberwitzige Formulierung"

Auch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner machte am Dienstag nach dem Ministerrat seinem Ärger über den FPÖ- Chef Luft. Mitterlehner sprach von einer "aberwitzigen Formulierung" in einer Zeit, die ohnehin schwierig genug sei. "Polarisierende Entwicklungen" würden auch noch forciert, dabei sei das Gegenteil notwendig. Kern sprach nach dem Ministerrat erneut von einer "bedenklichen Entwicklung". Es werde kurz vor der Präsidentenwahl eine Zuspitzung unternommen, um Schritte zu legitimieren, die er für alles andere als akzeptabel halte, sagte der SPÖ- Chef, ohne konkreter zu werden.