"Müssen Abfahren von Afrikas Küsten verhindern!"

"Es gibt nicht nur ein Sicherheitskonzept für Österreich, sondern viele", so ÖVP- Innenminister Wolfgang Sobotka. "Und diese müssen auch laufend angepasst werden." Im krone.at- Newsroom sagte er zudem zur Kritik am geplanten Sicherheitspaket, dass jene Einwendungen, "die hineinpassen", auch umgesetzt würden. Man wolle "Datenschutz, keinen Täterschutz". In puncto Migration und Schlepperwesen bekräftigte Sobotka einmal mehr, dass es keine "Europa- Freikarte" für Schlepper geben dürfe. Und: Für die Nationalratswahl im Oktober wolle man "möglichst viele überzeugen", die ÖVP auf Platz eins zu wählen.