Münzschatz aus Schloss von Millionär gestohlen

"Der Schock war groß", schildert der erfolgreiche Unternehmer im "Krone"- Gespräch: "Das Versteck für die Gold- und Silbermünzen war nur ganz wenigen Vertrauten bekannt." Aber es fehlten Gold- und Silbermünzen im Wert von 3,3 Millionen Euro. Baha weiter: "Ich war immer ein Fan von Geldveranlagung in Gold und Silber."

Das hat sich auch in diesem Kriminalfall bewährt, denn die Polizei kam dem Täter auf die Spur, als dieser den Schatz zu Geld machen wollte. Da musste er in Münzhandlungen gehen oder die heiße Ware in Banken anbieten - Ausweispflicht! Baha: "So kam man an seine Identität. Dass es sich um einen langjährigen Mitarbeiter von mir handelt, ist natürlich besonders enttäuschend."

Großteil der Beute sichergestellt

Der Millionär, der in jungen Jahren selbst Polizist war, arbeitete mit den Behörden so gut zusammen, dass der Täter nun bereits in Haft ist. Noch erfreulicher: Ein Großteil der Beute wurde sichergestellt, die Behörden sind zuversichtlich, die fehlenden Münzen aufzuspüren.

Baha zeigt sich entspannt: "Die Polizei hat super gearbeitet. Und die Goldmünzen habe ich vor über zehn Jahren gekauft, heute ist der Wert dreimal so hoch wie damals. Umso schöner, dass ich sie zum Teil zurückbekommen habe."