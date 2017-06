München: Schüssen auf S- Bahnhof, mehrere Verletzte

In München sind am Dienstag mehrere Schüsse in einer S- Bahnstation gefallen. Die Polizei bestätigte, dass dabei mehrere Menschen verletzt wurden. Eine Polizeibeamten wurde schwer verletzt. Nähere Details sind nicht bekannt. Man habe die Situation aber unter Kontrolle, betonte die Exekutive. Der Täter sei festgenommen worden, es gebe keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.