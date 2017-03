Müller: "Kamera hat in Kabine nichts verloren!"

Er geht sogar noch weiter, stellt im Interview mit dem Männer- Magazin "GQ" klar, dass er bei solch einer Entwicklung seine Karriere an den Nagel hängen wird: "Das ist mir zu viel. Falls die Kamera dort kommen sollte, will ich vorher meine Karriere beendet haben." Was in der Kabine passiert, gehe laut Müller niemanden etwas an: "Ein absolutes No- Go!"

Foto: GEPA

"Fußballer eine Handelsware"

Zu den Mega- Ablösesummen für Kicker, die sich heutzutage sogar schon über der 100- Millionen- Marke abspielen, hat der Bayern- Offensivspieler eine klare Meinung: "Es ist natürlich absurd, und es ist auch nicht so, dass der Mensch diese Summe wert ist. Du bist aber als Fußballer in diesem Moment eine Handelsware." Was für ihn aber kein Problem darstellt: "Für mich geht es darum, auf dem Platz Spaß zu haben, seine Mannschaftskollegen zu unterstützen und zu gewinnen. Man muss sich als Fußballprofi bewusst sein, dass wir nicht nur Fußball spielen, sondern Teil eines Geschäfts sind. Du bist Teil eines großen Zirkus!"