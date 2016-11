Müller: "Ich möchte keinen Tag bei Rapid missen!"

"Trotz der zuletzt etwas herausfordernden Situation möchte ich keinen Tag missen. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt und täglich mein Bestes für den SK Rapid gegeben. Den Klub auf einen zukunftsweisenden sportlichen und hervorragenden wirtschaftlichen Weg zu führen, war mir sehr wichtig", sagte der 53- Jährige, der gemeinsam mit Ex- Trainer Büskens zum Nachmittagstraining von Rapid kam.

Foto: GEPA

"Auch wenn die aktuelle Platzierung in der Bundesliga das sportliche Potenzial noch nicht voll erkennen lässt, die Grundsteine dafür sind gelegt. Im Großen und Ganzen sind uns gemeinsam sehr gute Transfers gelungen. Zudem haben wir es geschafft, praktisch alle Spieler, auf die wir auch in Zukunft setzen wollen, mittel- bis langfristig an den Verein zu binden. Auch das hat echte Werte geschaffen", erklärte Müller.

Foto: GEPA

Der ehemalige UEFA- Cup- Sieger mit Schalke 04 blickt auch gerne auf "die vergangene Saison mit dem Auswärtssieg in Amsterdam und der sensationellen Gruppenphase in der Europa League" zurück. Dies "war definitiv ein Highlight in meiner gesamten Laufbahn im Profifußball", betonte Müller. Gleichzeitig versicherte er, "dass mein Herz weiter für die Grün- Weißen schlagen wird".