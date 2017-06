Mourinho wird bei ManU als "Daisy" verspottet

Denn Mourinho habe es sich, so berichtet etwa die "Daily Mail", in jüngster Zeit angewöhnt, sich grundsätzlich von einem Chauffeur zum Trainingsgelände von Manchester United und auch wieder heimfahren zu lassen. Dabei sei das Zuhause von Mourinho so nah, dass er die Strecke problemlos per Fahrrad (!) oder gar zu Fuß (!!) zurücklegen könnte.

Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Und genau diese Angewohnheit, selbst kürzeste Wege nur mit Dienstwagen und Chauffeur zu erledigen, erinnert bei Manchester United einige Mitarbeiter an den US- Film "Miss Daisy und ihr Chauffeur" aus dem Jahr 1989 - in dem unter anderem auch Morgan Freeman und Jessica Tandy mitwirkten.

Foto: AP

Und genau diese titelgebende "Miss Daisy" entwickelt im Laufe des Films auch die Gepflogenheit, sich überall hinfahren zu lassen. Zugegeben auch notgedrungen, da sie gleich zu Beginn des Films ihren alten Chrysler in einem fremden Vorgarten "parkt". Aber: "Natürlich erlaubt sich niemand, Mourinho das mit ‚Daisy‘ ins Gesicht zu sagen. Er ist hier der Chef", zitiert die "Daily Mail" eine Insiderin.