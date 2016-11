Mourinho muss bei ManU- Remis auf die Tribüne

Uniteds Coach ärgerte sich nach 27 Minuten an der Seitenlinie über eine Gelbe Karte gegen Paul Pogba und kickte eine Trinkflasche. Der Unparteiische verwies Mourinho deshalb in die Zuschauerränge. Für den Portugiesen war es der bereits zweite Ausschluss"binnen eines Monats.

United, das zum vierten Mal in Folge im Old Trafford nicht über ein Unentscheiden hinaus kam, ließ damit erneut Punkte liegen und hält nun als Tabellensechster bei bereits elf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Chelsea. Auch der drittplatzierte Stadtrivale ManCity ist bereits zehn Punkte entfernt.

Nach über acht Monaten erstmals im Kader von United stand Bastian Schweinsteiger. Ursprünglich war der deutsche Weltmeister von Mourinho bereits aussortiert worden, nach dem schwachen Saisonstart hatte er den Mittelfeldspieler aber zurück ins Mannschaftstraining geholt. Zum Einsatz kam Schweinsteiger allerdings nicht.

Arnautovic gewinnt Österreicher- Duell

Marko Arnautovic hat am Sonntag das Österreicher- Duell mit seinem ÖFB- Teamkollegen Sebastian Prödl gewonnen. Arnautovic, der bis zur 82. Minute im Einsatz war, gewann mit Stoke City auswärts gegen Watford FC mit 1:0. Prödl spielte bei den Gastgebern durch.

Die Entscheidung fiel durch ein Eigentor von Watford- Torhüter Heurelho Gomes, von dem der Ball nach einem Lattentreffer ins Tor sprang (29.). Stoke festigte damit den Platz im Tabellen- Mittelfeld.

Arsenal bleibt dem Toptrio indes weiter auf den Fersen. Die "Gunners" gewannen am Sonntag mit mehr Mühe als erwartet ihr Heimspiel gegen Bournemouth mit 3:1 und bleiben damit in Schlagdistanz zu Chelsea, Liverpool und Manchester City. Alexis Sanchez mit einem Doppelpack (12., 90.) und Theo Walcott (53.) trafen für das Team von Trainer Arsene Wenger. Callum Wilson (23.) hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter für die Gäste ausgeglichen.

Arsenal festigte damit seinen vierten Tabellenplatz und liegt weiter drei Punkte hinter den "Blues". Sowohl Chelsea (2:1 gegen Tottenham), als auch Liverpool (2:0 gegen Sunderland) und ManCity (2:1 in Burnley) erfüllten bereits am Samstag ihre Pflicht. Am kommenden Samstag empfängt Pep Guardiola mit seinen "Citizens" Chelsea.

13. Runde:

Samstag

Burnley - Manchester City 1:2

Hull City - West Bromwich 1:1

Leicester City - Middlesbrough 2:2

Liverpool - Sunderland 2:0

Swansea City - Crystal Palace 5:4

Chelsea - Tottenham Hotspur 2:1

Sonntag

Watford - Stoke City 0:1

Arsenal - Bournemouth 3:1

Manchester United - West Ham 1:1

Southampton - Everton 1:0

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 12 9 1 2 18 28 2. Liverpool 12 8 3 1 16 27 3. Manchester C. 12 8 3 1 16 27 4. Arsenal 12 7 4 1 13 25 5. Tottenham 12 6 6 0 10 24 6. Manchester U. 12 5 4 3 3 19 7. Everton 12 5 4 3 2 19 8. Watford 12 5 3 4 -3 18 9. Bournemouth 12 4 3 5 -2 15 10. Southampton 12 3 5 4 0 14 11. Burnley 11 4 2 5 -4 14 12. West Bromwich 11 3 4 4 -3 13 13. Stoke 12 3 4 5 -6 13 14. Leicester 12 3 3 6 -6 12 15. Middlesbrough 12 2 5 5 -3 11 16. Crystal Palace 12 3 2 7 -4 11 17. West Ham 12 3 2 7 -10 11 18. Hull City 12 3 1 8 -17 10 19. Sunderland 12 2 2 8 -9 8 20. Swansea 12 1 3 8 -11 6