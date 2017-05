Motorzille auf Donau bei Jachthafen verunglückt

Im niederösterreichischen Krems ist am Mittwochabend auf der Donau beim Jachthafen eine Motorzille verunglückt. Das Boot war gegen den sogenannten Blockwurf am linken Ufer geprallt. Mehrere Insassen wurden durch die Wucht des Aufpralls aus der Zille geschleudert. Eine Frau wurde am Kopf verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.