Motorsägen- Amoklauf: Polizei fasst den Täter!

In Thalwil im Kanton Zürich wurde der Motorsägen-Angreifer gefasst. Foto: Google.at/maps

Der 51- Jährige hatte am Montagvormittag in Schaffhausen mit einer Motorsäge zwei Angestellte der CSS- Versicherung gezielt angegriffen. Ein schwer verletzter Mann befindet sich immer noch zur Behandlung im Spital. Er ist aber nicht in Lebensgefahr. Der zweite Mitarbeiter, der mit der Motorsäge verletzt wurde, konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Zwei Kunden, die sich auch in den Räumen der CSS aufhielten, erlitten einen Schock. Eine fünfte Person wurde im Zuge der polizeilichen Maßnahmen leicht verletzt.

Das Auto des Verdächtigen wurde sichergestellt. Foto: AFP

Zuletzt überwiegend in Wäldern gelebt

Der verwahrlost wirkende Mann hatte in letzter Zeit hauptsächlich in Wäldern gelebt. Sein Fahrzeug hatte die Polizei bereits am Montag im Zürcher Umland gefunden und beschlagnahmt. Der 51- Jährige war bereits zwei Mal wegen Widerhandlung gegen das Waffengesetz verurteilt worden. Beide Male erhielt er eine Geldstrafe, wie der zuständige Schaffhauser Staatsanwalt erklärte.