Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw gestorben

Bei der Kollision in Haidershofen im Bezirk Amstetten wurden der Mann und die Frau von dem Zweirad über das Autodach und auf die Fahrbahn geschleudert. Für den 51- Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Seine Mitfahrerin wurde am Unfallort erstversorgt und dann von einem Notarzthubschrauber ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH (Symbolbild)

Unfall in St. Anton an der Jeßnitz

Schwere Verletzungen erlitt am Sonntagnachmittag auch ein 29- jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall auf der B28 in Kreuztanne in der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz im Bezirk Scheibbs.

Er war laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern geraten und hatte dann den Randstein gestreift. Der junge Mann wurde in der Folge in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" flog den Verletzten in das Universitätsklinikum St. Pölten.