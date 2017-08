Motorrad fährt in Bayern in Familie - drei Tote

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Dienstagabend in Bayern sind zwei Jugendliche und ihre Mutter ums Leben gekommen. Einzig der 50- jährige Vater blieb unverletzt, als ein Motorradfahrer in die Familie am Rand einer Straße schleuderte. Der 24- jährige Biker hatte nach Angaben der Polizei bei einem gewagten Fahrmanöver und hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Gefährt verloren.