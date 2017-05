Motorboot explodiert am Gardasee - drei Verletzte

Detonation auf dem italienischen Gardasee: Der Motor eines Bootes ging am Sonntagnachmittag mit einem gewaltigen Knall in Flammen auf. Drei Salzburger, die sich zu diesem Zeitpunkt an Bord befanden, kamen zwar mit dem Leben davon, wurden jedoch teils schwer verletzt. "Es war wie eine Bombe. Die drei Männer waren geschockt", berichtete eine Zeugin. Die Männer hatten das Boot zuvor gemietet und waren lediglich zehn Minuten auf dem Wasser unterwegs gewesen.