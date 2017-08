MotoGP: Spitzen- Duo lacht sich ins Fäustchen

Der Italiener hatte auf seiner Ducati das Rennen gewonnen, Márquez als Zweiter die Führung in der WM auf 16 Punkte ausgebaut. Während sie keine Schwächen zeigen, stottert bei der Konkurrenz der Motor. Vor allem die Yamaha- Stammpiloten Valentino Rossi und Maverick Viñales geraten immer mehr unter Druck. Rossi ist bereits 33 Zähler zurück. Auch "dank" Johann Zarco. Der Franzose vom privaten Yamaha- Team nahm am Spielberg als Fünfter Viñales (6.) und Rossi (7.) erneut Punkte weg. Weshalb eben Márquez und Dovizioso bei der Pressekonferenz lachen mussten: "Kann ruhig öfters passieren!" Bereits viermal klassierte sich Zarco in dieser Saison schon vor Rossi. Mit Jonas Folger war ein weiterer Yamaha- Privatfahrer heuer ebenfalls viermal besser als der italienische Star. Wertvolle Punkte, die am Ende fehlen könnten ...

Nun folgen im Abstand von jeweils zwei Wochen die Rennen in Silverstone, Misano und Aragon. Besserung scheint bei Rossi und Co. nicht in Sicht. Denn Viñales musste in Spielberg zugeben, dass er bei der Entwicklung der Yamaha den Faden verloren hat. Rossi bemühte sich hingegen um Souveränität, wusste aber: "Wenn wir weiter so leiden, dann wird es sehr schwierig!"

Márquez hingegen surft auf der Erfolgswelle. In den letzten fünf Rennen war er stets am Podest, übernahm damit auch die WM- Führung: "Wenn mir das einer vorher gesagt hätte, dann hätte ich es als großartig empfunden!"

Markus Neißl, Kronen Zeitung