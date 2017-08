MotoGP: Dovizioso schlägt Marquez in Spielberg

Der Italiener Andrea Dovizioso hat am Sonntag den Motorrad- GP von Österreich gewonnen. Der Ducati- Fahrer entschied auf dem Red- Bull- Ring in Spielberg in der letzten Kurve ein packendes Duell mit WM- Leader Marc Marquez für sich. Mit seinem dritten Saisonsieg verkürzte der nun zweitplatzierte Dovizioso den Rückstand auf den aus der Pole Position gestarteten Honda- Fahrer Marquez auf 16 Punkte.