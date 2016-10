"Mossul- Offensive treibt IS- Kämpfer nach Europa"

Zwar werde es keinen "Massenexodus von IS- Kämpfern nach Europa" geben, doch: "Es befinden sich derzeit insgesamt noch rund 2500 IS- Kämpfer aus EU- Ländern in den Kampfgebieten. Vergleichbare Fälle in der Vergangenheit, wie Afghanistan, haben uns gezeigt, dass einige Kämpfer zurückkehren", sagte King am Dienstag der deutschen Tageszeitung "Welt". "Selbst eine kleine Anzahl stellt eine ernste Bedrohung dar, und darauf müssen wir vorbereitet sein." Wichtig sei jetzt, durch geeignete Maßnahmen Terroristen immer weniger Handlungsmöglichkeiten zu geben und "insgesamt unsere Widerstandsfähigkeit gegen die terroristische Bedrohung zu erhöhen".

Kommissar: Sicherheit von Reisedokumenten verbessern

King plädierte angesichts der terroristischen Bedrohung dafür, die Sicherheit von Reisedokumenten zu verbessern. "Derzeit kann man die Passkontrollen an den EU- Außengrenzen zu leicht umgehen, indem man falsche Dokumente vorlegt", so der EU- Kommissar. "Wir sollten uns auch die Sicherheitsstandards von Geburts- und Heiratsurkunden ansehen - die Dokumente, auf deren Grundlage man Reisedokumente erhält. Es nützt nichts, wenn der Reisepass zwar fälschungssicher ist, aber auf falschen Angaben basiert."

EU-Sicherheitskommissar Julian King Foto: APA/AFP/JOHN THYS

Rückeroberung könnte "womöglich Monate" dauern

Nach dem Beginn der Offensive auf Mossul am Montag hatte der irakische Ministerpräsident Haider al- Abadi im Staatsfernsehen betont kämpferisch erklärt: "Die Zeit des Sieges ist gekommen." Doch laut Experten ist nicht mit einem schnellen Erfolg zu rechnen. Die Rückeroberung der Stadt werde Wochen oder "womöglich Monate" dauern, sagte etwa der für den Kampf gegen den IS in Syrien und im Irak zuständige US- General Stephen Townsend. Demnach befinden bis zu 4500 IS- Kämpfer in und um Mossul. Es wird befürchtet, dass die Extremisten in der ganzen Stadt Minen deponiert haben. Auch der deutsche Außenminister Frank- Walter Steinmeier bezeichnete die Militäroperation als eine "sehr komplexe Herausforderung".

Irakisches Artilleriefeuer Richtung Mossul Foto: Associated Press

Angeführt wird die Offensive gegen die Dschihadisten von der irakischen Armee und der Polizei des Landes. Unterstützt werden die Sicherheitskräfte von bis zu 4000 kurdischen Peschmerga- Kämpfern. Auch schiitische und lokale sunnitische Milizen sollen an der Operation beteiligt werden. Die von den USA geführte internationale Koalition wiederum fliegt Luftangriffe gegen den IS.

Kurdische Peschmerga-Kämpfer an der Frontlinie Foto: AFP

Mossul ist die letzte IS- Bastion im Irak. Die Millionenstadt unweit der Grenze zur Türkei steht seit Juni 2014 unter der Kontrolle der Miliz, von dort aus überrannte der IS weite Teile des Landes. Die Metropole ist von großer strategischer Bedeutung, nicht nur wegen ihrer Ölfelder und Raffinerien. Durch die Stadt führen auch wichtige Routen zur syrischen Grenze, in die Türkei sowie in die irakische Hauptstadt Bagdad.

UNO befürchtet Fluchtwelle und humanitäre Katastrophe

In Mossul sollen noch rund 1,5 Millionen Menschen leben. Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen warnten vor einer Fluchtwelle und einer humanitären Katastrophe. Mit den ersten größeren Flüchtlingsbewegungen sei in knapp einer Woche zu rechnen, sagte Lise Grande, die UN- Koordinatorin für humanitäre Hilfe im Irak, am Montag. Der Bürgermeister der nordirakischen Kurdenhauptstadt Erbil, Nihad Kodsha, sagte, er rechne mit bis zu 800.000 neuen Flüchtlingen. Die Hilfsorganisation UNHCR befürchtet bis zu eine Million Flüchtlinge aus Mossul, von denen bis zu 700.000 humanitäre Hilfe benötigen könnten.