Mordversuch mit Auto: 28- Jähriger festgenommen

Ein 28 Jahre alter Mann hat am Samstag kurz vor Mitternacht am Mexikoplatz in Wien- Leopoldstadt einen 22- Jährigen absichtlich mit seinem Auto angefahren und verletzt. Zuvor war es zwischen den Männern zu einem lautstarken Streit gekommen. Durch einen Sprung auf die Motorhaube verhinderte der 22- Jährige einen schlimmeren Zusammenprall. Der Lenker wurde wegen Mordversuchs festgenommen.