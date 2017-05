Mordversuch an Wiener Polizist: Täter (32) gefasst

Am Dienstag ist einer der meistgesuchten Verbrecher Österreichs im Kosovo festgenommen worden. Der 32- Jährige war wegen eines Mordversuchs an einem Polizisten, eines Raubüberfalls mit schwerer Körperverletzung in Wien und eines Einbruchsdiebstahls im niederösterreichischen Wilhelmsburg seit 2009 weltweit gesucht worden.