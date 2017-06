Mordverdächtige verkaufte Auto des Opfers (73)

Die in Berlin geborene 60- Jährige - die Polizei hat am Donnerstag die ursprüngliche Altersangabe von 59 Jahren korrigiert - dürfte den pensionierten Handwerker schon seit einem längeren Zeitraum gekannt und auch eine sexuelle Beziehung zu ihm gehabt haben. Nähere Angaben über Art und Dauer der Beziehung machte sie aber nicht.

Bei der ausführlichen Vernehmung blieb sie laut Wenzl bei ihrer ursprünglichen Aussage, dass sie dem Mann mehrere Schlaftabletten gegeben habe, die dieser gemeinsam mit einem Potenzmittel eingenommen habe. Am nächsten Tag sei er dann tot im Bett gelegen.

Tatverdächtige hatte mehrere Männerbekanntschaften

Wie die Leiche danach in den Müllcontainer in der Garage des Hauses kam, wo sie die Polizei am Dienstag stark verwest in Kunststoffplanen und -säcken sowie einem Leintuch eingewickelt entdeckte, bleibt vorerst ein Rätsel. Neue Erkenntnisse brachte hingegen eine erste Auswertung der elektronischen Geräte der Tatverdächtigen. So zeigte sich, dass sie noch eine ganze Reihe weiterer Männerbekanntschaften pflegte, so die Polizeisprecherin gegenüber der APA. Unklar ist aber noch, wo die Frau zuletzt ihren Wohnsitz hatte.

Aus kriminaltaktischen Gründen wollten die Ermittler noch keine genaueren Angaben über die Art der Gegenstände machen, die die Beschuldigte laut Zeugen in letzter Zeit aus dem Haus des 73- Jährigen getragen haben soll. Fest steht laut der Sprecherin aber, dass die Deutsche das Auto des Mattseers inzwischen via E- Bay um mehrere Tausend Euro verkauft hatte. Da der genaue Todeszeitpunkt des Mannes - vermutlich Anfang Juni - nicht bekannt ist, kann die Polizei nur vermuten, dass dies nach dem Ableben des Handwerkers erfolgt ist. Den Verkauf hat die 60- Jährige auch zugegeben.

Die Obduktion hat aufgrund der starken Verwesung der Leiche keine Klarheit mehr über die Todesursache gebracht. Mehr Aufschlüsse sollen toxikologische Untersuchungen bringen, die Ergebnisse stehen dazu aber noch aus.