Mordanschlag in Wien: Friseur (46) gestorben

Jener 46- jährige Friseur, der Mittwochmittag in seinem eigenen Salon in der Wienerbergstraße im Wiener Bezirk Meidling von einem bis dato Unbekannten niedergeschossen wurde, ist laut Polizei im Krankenhaus gestorben. Der Burgenländer war nach der Tat im Spital notoperiert worden und befand sich danach auf der Intensivstation. Am frühen Abend verloren die Ärzte jedoch den Kampf um sein Leben.