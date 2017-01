Mordanschlag auf Friseur: 20.000 Euro Kopfgeld

Laut Polizei betrat der Täter am 16. November 2016 gegen 11.30 Uhr den Friseursalon hair+style by team arnold in der Wienerbergstraße 12 im Bezirk Meidling, ging direkt auf den 46- jährigen Arnold Sch. zu, sagte noch ein paar Worte in gebrochenem Deutsch und drückte dann ab. Das Opfer wurde mehrmals in die Brust getroffen und brach blutüberströmt zusammen.

Der Täter flüchtete, das Opfer wurde nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert und sofort notoperiert. Die Bemühungen der Ärzte waren allerdings vergebens, der 46- Jährige starb im Spital.

Mitarbeiterin und Kundin wurden Zeugen der Bluttat

Laut zwei Zeuginnen - eine Mitarbeiterin sowie eine Kundin waren zum Zeitpunkt des Mordanschlages in dem Salon gewesen - kannten Opfer und Täter einander. Trotzdem war es der Polizei bisher nicht möglich, den Mann, der die Bluttat begangen hatte, ausfindig zu machen. Aus diesem Grund wurde nun für zielführende Hinweise, die zur Ausforschung des Tatverdächtigen führen, eine Geldbelohnung von 20.000 Euro ausgelobt.

Wer hat einen mit Rollhaube bekleideten Mann gesehen?

Wer zum fraglichen Zeitpunkt im Tatortbereich Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten - insbesondere in Bezug auf einen ca. 50- jährigen Mann, dunkel und mit einer Rollhaube bekleidet - möge diese Hinweise an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsdienst, Journal unter der Telefonnummer 01- 31310- 33800 sowie an jede Polizeidienststelle richten.

Der ansehnliche Betrag wurde von der Innung der Wiener Frisöre und dem Verein der Freunde der Wiener Polizei zur Verfügung gestellt.