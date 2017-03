Mord in NÖ: U- Haft für Ehemann des Opfers

In einer Reihenhaussiedlung in Wiener Neustadt kam es am Sonntag zu einem heftigen Streit zwischen dem Mann und seiner 56- jährigen Ehefrau. Nachbarn bemerkten den Lärm und alarmierten die Polizei. Die Frau war bereits tot, als die Beamten eintrafen.

Gegen den Eisenbahner wurde nun U- Haft verhängt. Auch wird ermittelt, warum der 57- jährige mutmaßliche Mörder seine Ehefrau erwürgt hat. Der Verdächtige konnte am Sonntagabend nicht mehr einvernommen werden, da er stark alkoholisiert war.

Laut "Krone"- Informationen habe der Mann an einem Burn- out gelitten. Er wurde zunächst ins Krankenhaus gebracht, bevor er Montagfrüh in die Justizanstalt eingeliefert wurde.

Foto: Thomas Lenger/Monatsrevue.at