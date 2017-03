Mord in NÖ: 57- Jähriger erwürgt seine Ehefrau

Ein 57- Jähriger soll am Sonntag in Wiener Neustadt seine Ehefrau (56) erwürgt haben. "Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts", teilte Sprecher Erich Habitzl am Montag mit. Der Verdächtige sei in der Früh in die Justizanstalt eingeliefert worden.