Mord an Tiroler Banker: Festnahme in Frankreich!

Festnahme nach dem Mord an einem Tiroler Banker: Nach dem Fund der Leiche des tagelang vermisst gewesenen 47- Jährigen aus Thaur im Kofferraum eines Autos am Freitag ist der Tatverdächtige, ein 41- jähriger Italiener namens Antonio, in Frankreich festgenommen worden. Der Mann habe versucht nach Tunesien auszureisen und sei dabei in Marseille den französischen Behörden ins Netz gegangen, teilte die Polizei am Montag mit.