Mondgestein- Beutel für 1,8 Mio. Dollar versteigert

Ein Beutel für Mondgestein ist am Donnerstag in New York für rund 1,8 Millionen Dollar versteigert worden. Wer den kleinen weißen Reißverschlussbeutel mit der Aufschrift "Lunar Sample Return" für umgerechnet etwa 1,6 Millionen Euro kaufte, mit dem der 2012 verstorbene Astronaut Neil Armstrong anno 1969 Steinproben vom Mond zurückbrachte, teilte das Auktionshaus Sotheby's zunächst nicht mit.