Mörder von "Miss Honduras" schuldig gesprochen

Fast zweieinhalb Jahre nach dem Mord an der damaligen "Miss Honduras" und ihrer Schwester hat ein Gericht den Mörder schuldig gesprochen. Ein Geschworenengericht in der Hauptstadt Tegucigalpa verurteilte den 34- jährigen Plutarco Antonio Ruiz am Donnerstag wegen Frauenmords. Das genaue Strafmaß will das Gericht aber erst am 2. Juni verkünden. Ruiz droht wegen der beiden Morde eine Haftstrafe zwischen 20 und 40 Jahren.