Mörder in Alabama im achten Anlauf hingerichtet

Im achten Anlauf hat der US- Bundesstaat Alabama den verurteilten Mörder Tommy Arthur hinrichten lassen. Der 75- Jährige starb am Donnerstagabend durch eine Giftspritze. Zuvor waren Arthurs Anwälte beim Obersten Gerichtshof in Washington mit dem Versuch gescheitert, die Hinrichtung in letzter Minute zu stoppen.