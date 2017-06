Mörder (39) richtet sich am Grab seiner Oma selbst

Der gelernte Tischler trank gern und viel - und bat regelmäßig um Geld bei seiner damals 89- jährigen Oma. So auch am 10. Juni 2000: Die betagte Frau schimpfte mit ihm, weil er das Geld ausgegeben hatte, statt damit für sie einkaufen zu gehen. Neunmal stach er schließlich auf seine eigentlich geliebte Oma ein - sechsmal in die Brust, dreimal in den Hals. Dann fuhr er weiter zu einem Fußballspiel, trank mit seinen Freunden weiter und kaufte seiner Mutter Blumen - mit dem Geld der Erstochenen!

Nicht mehr lange hätte es gedauert, und der heute 39- Jährige wäre ein freier Mann gewesen. Doch: Am 2. Juni kehrte er von einem Freigang nicht nach Graz zurück, eine Fahndung wurde eingeleitet. Er wurde schließlich gefunden - leblos am Grab seiner Oma.

Monika Krisper, Kronen Zeitung