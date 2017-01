Möchtegern- Sani vom Dienst im Spital suspendiert

Dezeit laufen Prüfungen, da der Mann schon mehrmals mit Blaulicht ausgefahren sein und den Polizeifunk mitgehört haben soll. Geltungsdrang sei das, heißt es. Kollegen kennen ihn aber auch als "komotten Typen", der anderen gern hilft, es damit jedoch völlig übertrieben hat.

Der Hobbysanitäter ist langjähriger Mitarbeiter in der Doppler- Klinik. Früher war er auch als Pflegehelfer tätig. Da soll es aber zu Problemen gekommen sein, eine Abmahnung folgte. Eine Verletzung der Dienstpflichten stand im Raum, der Mitarbeiter wurde schließlich vom Pflegebereich abgezogen.

Hatte auch Ärztekoffer dabei

Ein Leben als Sanitäter ist wohl sein Berufstraum: Sogar einen Ärztekoffer hatte der 56- Jährige beim Unfall am Mondsee sofort bei der Hand. Jetzt wird geprüft, woher die Utensilien stammen und ob er auch Patienten verarzten wollte. In der Klinik sitzt der Hobbysanitäter an der Quelle, er kann sich zu Medikamenten leicht Zugang verschaffen.

Jetzt muss der 56- Jährige also nicht nur mit einer Strafe rechnen, auch die berufliche Zukunft ist ungewiss: "Er wurde suspendiert, bis alles geklärt ist", bestätigt die Kliniksprecherin Mick Weinberger.

