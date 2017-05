Möchtegern- Polizist zockt Autofahrerin ab

Die 30- Jährige war am Freitag gegen 12 Uhr mit ihrem Auto von St. Valentin Richtung Strengberg unterwegs. Der angebliche Beamte näherte sich in einem weißen Auto mit Blaulicht und hielt die Lenkerin per Handzeichen an. Er trug einen dunkelblauen Overall mit gelber Aufschrift "Polizei" und verlangte den Führerschein der Frau, ehe er die Strafe einhob.

Die Lenkerin bekam dafür allerdings keine Quittung. Als sie sich deshalb bei der Exekutive beschwerte, stellte sich heraus, dass es sich um einen falschen Polizisten gehandelt hatte.

Täterbeschreibung

Der Gesuchte ist laut Personenbeschreibung etwa 50 Jahre alt, von normaler Statur, hat schwarze Haare, Stirnglatze und buschige Augenbrauen. Der rund 1,85 bis 1,90 Meter große Mann trug eine Brille mit dunklem Rahmen. Eine Waffe hatte er nicht bei sich. Er fuhr einen weißen Pkw oder Kombi mit Blaulichtbalken auf dem Dach und schmalen roten Streifen an den Seiten.

Hinweise zur Ausforschung des Unbekannten werden an die Polizeiinspektion St. Valentin unter der Telefonnummer 059133/3113 erbeten.