Modenschau à la NRA für Waffennarren in den USA

In einer sehr eigenen Interpretation von Haute- Couture haben Models in der US- Stadt Milwaukee am Wochenende Waffenholster zur Schau getragen. "Es wird sehr, sehr interessant, all die unterschiedlichen Produkte auf dem Laufsteg zu sehen", sagte ein Veranstalter von der US- Waffenlobby NRA, Jason Brown, vor Beginn der dreitägigen Show im US- Bundesstaat Wisconsin.