Mitterlehner verlängert Spritpreisrechner

Mit dem Online- Rechner können rasch und einfach die Preise verglichen werden. Seit Mitte 2012 zeigen auch die österreichischen Automobilklubs ÖAMTC und ARBÖ in ihren Autofahrer- Service- Applikationen die Preisinformationen des Spritpreisrechners an. Auch diese Angebote werden monatlich von rund einer halben Million Verbraucher genutzt.

Ohne die aktuelle Verlängerung wären die Spritpreisregelungen mit Jahresende ausgelaufen. "Mit der Verlängerung erleichtern wir den Autofahrern die Auswahl der günstigsten Tankstelle. Preistransparenz und Wettbewerb werden gestärkt", erklärte Mitterlehner in einer Aussendung seines Ministeriums.

Erhöhung der Spritpreise weiterhin nur um 12 Uhr mittags

Tankstellen dürfen demnach die Spritpreise so wie bisher nur um zwölf Uhr mittags erhöhen, während Senkungen jederzeit und beliebig oft möglich sind. Vor Einführung dieser Regelung im Jahr 2009 hatte es viel Kritik an mehrmaligen unvorhergesehenen Preiserhöhungen gegeben. Voraussetzung für den Online- Spritpreisrechner ist die verpflichtende Meldung der Preisveränderungen durch die Tankstellenbetreiber an die E- Control.

Die 12- Uhr- Regelung ist in der Standesregelnverordnung für Tankstellenbetreiber verankert, während der Spritpreisrechner in der Preistransparenzverordnung geregelt ist.