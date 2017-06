Mittelmeerroute: Zahl der Flüchtlinge steigend

Rund 3,3 Millionen Flüchtlinge würden sich derzeit in der Türkei aufhalten, berichtet das Blatt unter Berufung auf Sicherheitskreise. In Griechenland seien es 62.354 Flüchtlinge, davon 14.489 auf den Inseln. In Deutschland wurden demnach von Jänner bis Ende Mai 77.148 Asylgesuche eingereicht. Im Vorjahr waren es im gesamten Jahr 280.000.

