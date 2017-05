Mittelmeer- Besuch: Van der Bellen bei "Sophia"

Dabei geht es nicht nur um Menschenschmuggel, sondern auch um Schmuggel von Waffen nach Libyen. "Das ist eine sehr wichtige Mission gegen Schmuggel", sagt Van der Bellen.

Auch acht österreichische Bundesheeroffiziere sind bei "Sophia" im Einsatz. "Etwa vom Heeresnachrichtenamt", wie der Bundespräsident erklärt. Geheimdienstinformationen sind in der Bekämpfung von Menschen- und Waffenschmuggel von ganz besonderer Bedeutung.

Foto: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

"In erster Linie", so Van der Bellen, "muss alles getan werden, um Libyen zu stabilisieren und vor allen die Fluchtursachen in den Herkunfstländern zu bekämpfen."

Christian Hauenstein, Kronen Zeitung