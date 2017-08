"Mittelfeld? Habe oft gezeigt, dass ich es kann!"

Für David Alaba bietet sich am Samstag ab 20.45 Uhr in der WM- Qualifikation in Cardiff gegen Wales die Gelegenheit, sich als Führungsspieler der österreichischen Nationalmannschaft zu beweisen. Nach den jüngsten Länderspielen gab es oft Kritik am ÖFB- Star und dessen Auftritte im zentralen Mittelfeld, was ihn aber nach eigenen Angaben kalt lässt.