Mitglied des saudischen Königshauses hingerichtet

Dem Prinzen war zur Last gelegt worden, bei einer Massenschlägerei einen Landsmann erschossen zu haben. Hinrichtungen sind im erzkonservativen Saudi- Arabien beinahe an der Tagesordnung, eine Exekution eines Mitglieds der Saud- Herrscherfamilie ist hingegen eine Seltenheit.

Die häufigste Hinrichtungsmethode in Saudi- Arabien ist das Köpfen mit einem Säbel. Außer Mord und Terror- Vergehen werden auch Vergewaltigung, bewaffneter Raub und Drogenhandel mit dem Tode bestraft. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte in den vergangenen Monaten wiederholt kritisiert, dass die Hinrichtungen in dem Land zunehmen.