Mitarbeiterin: "Er hielt mir Waffe vors Gesicht"

Kurz bevor eine Mitarbeiterin die Tankstelle im steirischen Bad Blumau zusperren wollte, stürmte ein Maskierter am Montag kurz vor 22 Uhr auf sie zu und bedrohte sie mit einer Waffe, ihr Mann alarmierte die Polizei. Es könnte sich um denselben Täter handeln, der am 1. Februar die Tankstelle in Burgau überfallen hat. Hinweise erbeten!