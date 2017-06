Mit Waffenhändler in SPÖ- Gartenhotel geeinigt!

Im Schlosspark von Altmannsdorf im Wien- Meidling feierten frühere Kanzler ihre ziemlich üppigen Sommerfeste, im Gartenhotel neben dem ehrwürdigen Renner- Institut empfingen schon Werner Faymann und Alfred Gusenbauer Parteiprominenz und Adabeis.

Vertrag der Republik auf Hotel- Briefpapier

Am 24. Mai 2007 saß aber ein Waffenhändler im 4- Sterne- Haus, das seit 1973 im Besitz der SPÖ ist: Aloysius Rauen, Top- Manager der Eurofighter GmbH., unterschrieb mit dem damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) einen bisher geheim gehaltenen Vertrag über die Reduzierung der Stückzahl von 18 auf 15 Eurofighter. Den Text verfasste der Zivilrechtsexperte Helmut Koziol, alle acht Punkte handschriftlich auf dem Briefpapier des Gartenhotels.

"Dann muss aber bis zur Unterzeichnung des offiziell bekannten und umstrittenen Vertrags in Paris einiges schief gelaufen sein", bohrt Peter Pilz (Grüne) nach: In der Endversion hätte Darabos auch noch auf die (extrem teure) Nachtsichtfähigkeit der Jets verzichtet - und am 24. Juni auch die Beendigung des ersten U- Ausschusses unterschrieben.

"Darabos hat dieses Papier verschwiegen"

Pilz zur "Krone": "Da sieht man sehr schön, wie sich der Darabos- Vergleich in nur wenigen Tagen für den österreichischen Steuerzahler verschlechtert hat. Darabos hat uns dieses Papier einfach verschwiegen." Diesen handschriftlichen Vertrag haben übrigens vier Personen unterzeichnet: Koziol, Darabos, Aloysius Rauen und der Meinhard Lukas, der Rektor der Johannes- Kepler- Universität in Linz.

Der Vertrag wurde von vier Personen unterzeichnet. Foto: thinkstockphotos.de, krone.at

Lukas, der als Berater von der Eurofighter GmbH. engagiert war, sagte am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss aus: Auch bei seiner Einvernahme bestätigt sich, dass Ex- Verteidigungsminister Darabos auf die Mitarbeit zusätzlicher Experten beim Abschluss des Vergleichs verzichtet hat. Sonst liefert Lukas kaum neue Informationen.

Am 9. Juni wird der U- Ausschuss mit der Einvernahme von Stefan Kammerofer, dem Kabinettschef von Darabos, fortgesetzt.