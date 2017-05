Mit Neuwahl geht auch Häupl früher in Pension

Nach dem internen Streit in der Wiener SPÖ hat sich Bürgermeister Michael Häupl festgelegt: Rund drei Monate nach der Nationalratswahl werde er das Zepter an einen Nachfolger übergeben. Jetzt, mit dem Zerbröseln der Bundesregtierung, geht all das vermutlich schneller über die Bühne als gedacht. Bei einem anderen Szenario könnte Häupl aber tatsächlich länger bleiben.