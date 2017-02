"Mit neuer Militärallianz Balkanroute sperren!"

Zum Schutz der Grenzen will SPÖ- Verteidigungsminister Hans- Peter Doskozil eine neue Militärallianz schmieden und die Zusammenarbeit mit den Staaten an der Balkanroute verstärken. "Die westliche Balkanroute ist immer noch nicht so geschlossen, wie es nötig wäre", sagte Doskozil der "Welt". Es gebe "leider immer noch erhebliche Aktivitäten von kriminellen Schleppern und eine signifikante Zahl von Migranten."